В украинской разведке рассказали, сколько у россии осталось ракет

Больше всего россияне отстреляли «Искандеров», поэтому интенсивность применения этих ракетных комплексов значительно уменьшилась.

Главное управление разведки Минобороны Украины считает, что с начала широкомасштабного вторжения враг потратил в Украине от 55 до 60% запасов высокоточного вооружения.

В первую очередь, речь идет о ракетных комплексах «Искандер» и «Калибр», крылатых ракетах воздушного базирования типов Х-101 и Х-555. Об этом на брифинге заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, пишет АрмияInform.

Представитель ГУР МОУ сообщил, что больше всего россияне отстреляли именно «Искандеров», поэтому интенсивность применения этих ракетных комплексов значительно просела. Возобновить свои «довоенные» запасы высокоточных ракет кремль* не может по «технологическим» причинам и из-за санкций Запада. Поэтому россияне и были вынуждены расконсервировать свои старые советские ракеты типа Х-22.

Кроме того, как говорит Скибицкий, оценить реальный запас неуправляемых реактивных снарядов к РСЗО типа «Град», «Смерч» и «Ураган», а также неуправляемых авиабомб советского производства на данный момент невозможно.

Но сама попытка кремля перевести экономику рф на «военные рельсы» означает, что государство-агрессор уже «не вытягивает» ведение войны даже на оставшихся в качестве «наследства» от СССР запасах, пишут эксперты Defense Express.

Напомним, что в Сирии начали обучать россиян работе с БПЛА для войны в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!