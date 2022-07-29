Российские солдаты из Черноморского флота «засветили», сколько раз ударяли Калибрами по Украине

На одном из кораблей четко читается, что за время войны именно этот корвет выполнил 10 ракетных ударов, во время которых было выпущено 50 крылатых ракет типа «Калибр».

Международное разведывательное сообщество InformNapalm опубликовало фото трех ракетных корветов из состава Черноморского флота вмф рф*, задействованных для ракетных ударов по территории Украины.

Россияне зарисовали тактические номера своих боевых кораблей, чтобы усложнить их идентификацию. Кроме того, они нарисовали на судне «звездочки» с количеством крылатых ракет «Калибр», отстрелянных по украинской территории.

На одном из кораблей (вероятно, МРК «Ингушетия») четко читается, что за время войны именно этот корвет выполнил 10 ракетных ударов, во время которых было выпущено 50 крылатых ракет типа «Калибр».

Корвет «Грайворон» также нанес 10 ударов, но количество запущенных «Калибров» остается неизвестным. Корвет «Вышний Волчек» — 4 удара, но количество отстрелянных КР морского базирования типа «Калибр» также неизвестно.

Эксперты Defense Express предполагают, что, по всей вероятности, этот шаг со «звездочками» по количеству отстрелянных ракет направлен ​​на «внутреннюю аудиторию», чтобы накануне т.н. «Дня ВМФ» скрыть фрустрацию от уничтожения крейсера «Москва» украинскими ракетами «Нептун».

«Россияне еще раз оставили в открытом доступе и в режиме он-лайн прямые свидетельства своих военных преступлений», — отмечают эксперты.

Напомним, что главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Залужный опубликовал видео, которое впервые показывает боевую работу ракетных систем M270 по российским военным.