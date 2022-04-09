Захарова грозится полным запретом YouTube в рф после блокировки канала госдумы

В ближайшее время YouTube может быть полностью запрещен в рф, сообщает представитель МИД захарова. При этом Google пояснила блокировку канала госдумы соблюдением законов о санкциях и правилах торговли.

После того, как YouTube заблокировал канал госдумы рф*, официальный представитель МИД россии мария захарова предупредила о вероятном полном отключении YouTube в стране.

Захарова высказалась в свойственной ей угрожающей манере: «Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее.»

Компания Google пояснила блокировку YouTube-канала «Дума ТВ» соблюдением законов о санкциях и правилах торговли.

Председатель госдумы володин охарактеризовал это «нарушением прав и свобод граждан». Также недавно он назвал страшные факты убийств, насилия и пыток в украинском городе Буча фейком: «Случившееся — срежиссированная постановка. Спектакль, рассчитанный на западного зрителя».

Ранее «Курсор» сообщал шокирующие данные о резне в Буче: местная жительница рассказала об убийстве своей матери российскими захватчиками. Мать девушки застрелили прямо на ее глазах. Российские войска начали стрельбу по мирной семье, которая просто шла в дом бабушки, чтобы накормить ее.

Уже сообщалось, как глава ООН по правам человека прокомментировала зверства солдат рф в Буче. Мишель Бачелет заявила, что она увидела ужасающие кадры трупов в Буче и пребывает в шоке от них. Глава ООН по правам человека сообщила, что получила сведения о возможных военных преступлениях.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!