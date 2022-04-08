Резня в Буче: местная жительница рассказала об убийстве своей матери российскими захватчиками

Мать девушки застрелили прямо на ее глазах. Российские войска начали стрельбу по мирной семье, которая просто шла в дом бабушки, чтобы накормить ее.

Российские оккупанты устроили в пригородах Киева настоящую резню, убив сотни мирных жителей. И от одна их жительниц города Буча рассказала о том, как потеряла мать.

Ее слова приводит портал УНИАН.

Девушка рассказала, что ее семья каждый день ходила к бабушке домой, чтобы готовить еду. У пожилой женщины дома печь на дровах, с которой она не могла сама справиться. Однажды семья в очередной раз направлялась к бабушке. На руках они повязали белые повязки. Все происходило днем.

По словам девушки, в один момент она услышала выстрел прямо рядом с собой. Она шла прямо за матерью, а потому увидела, как пуля прошла сзади из головы.

«Я видела, как она упала. Мы упали все. Я понимаю, что нас видели. Видели, что мы семья, но почему-то целью выбрали маму «, — рассказала девушка.

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