Западные источники заявили о развертывании российской шпионской сети в Украине

По словам источников, группы российских наемников поставляли оружие и опытный персонал для специальных операций и проводили военную подготовку для пророссийских ополченцев на востоке Украины.

В последние недели российские наемники, связанные с Москвой, увеличили свое присутствие в Украине, что усилило опасения некоторых членов НАТО, что Россия может попытаться создать предлог для вторжения, сообщили три высокопоставленных западных источника в сфере безопасности.

По их словам, в последние недели усилились опасения, что вторжению России в Украину может предшествовать информационная война и кибератаки на критически важные объекты инфраструктуры Украины, такие как электрические и газовые сети.

Россия также может использовать наемников, чтобы посеять раздор и парализовать Украину путем целенаправленных убийств и использования специализированного оружия, сказали источники.

В воскресенье Соединенные Штаты вновь предупредили, что Россия может устроить операцию под «ложным флагом» внутри Украины, чтобы оправдать вторжение.

«Вполне вероятно, что российские наемники под руководством российского государства будут участвовать в любых военных действиях в Украине, потенциально включая предлог для вторжения», — сказал один из западных источников в сфере безопасности, говоривший на условиях анонимности.

Курсор ранее писал, что президент Украины назвал эвакуацию посольств большой ошибкой. Владимир Зеленский заявляет, что переезд многих посольств из Киева во Львов является ошибкой, так как Украину «нельзя делить на Западную и Восточную».

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