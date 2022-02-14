Израиль готов перенести свое посольство в Украине из Киева во Львов

Яир Лапид заявил, что посольство Израиля в Украине могут перенести в западный регион страны, если Россия решится на полномасштабное вторжение.

Как рассказал глава министерства иностранных дел Израиля, еврейское государство готово переехать из столицы Украины в город Львов в том случае, если РФ решится начать войну против восточноевропейской страны.

Об этом Лапид заявил во время встречи с заместителем главы МИДа Украины Эмине Джапаровой

При этом Яир напомнил, что на данный момент Израиль ведет переговоры по эвакуации граждан Израиля и украинских евреев по сухопутным коридорам.

Ранее Курсор сообщал, что МИД Израиля срочно эвакуировал из Украины семьи сотрудников дипломатической миссии.

Кроме того, редакция нашего портала писала, что организация «Объединенная хатзала» разослала жителям Умани план действий на случай вторжения России.

Еще напомним, что Украина потратит 590 млн долларов на страхование полетов в своем воздушном пространстве.

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