В Минобороны Великобритании рассказали, с чем связана отмена традиционной пресс-конференции путина

Минобороны Великобритании сообщает, что антивоенные настроения в россии могут усилиться.

Отмена в этом году итоговой пресс-конференции главы россии владимира путина «вероятно, связана с растущими опасениями по поводу преобладания антивоенных настроений в россии», заявило министерство обороны Соединенного Королевства в своем последнем отчете разведки, опубликованном во вторник.

«Это будет первый раз за 10 лет, когда путин не проводит ежегодное мероприятие», — говорится в отчете. Там напоминается также, что пресс-конференция обычно использовалась как способ продемонстрировать «честность путина».

Однако, как отмечается в сообщении, официальные лица в москве «чрезвычайно чувствительны» к тому факту, что мероприятие может быть «захвачено несанкционированным обсуждением «специальной военной операции»».

Напомним, что путин не будет проводить свою ежегодную пресс-конференцию в 2022 году, заявил в понедельник официальный представитель кремля дмитрий песков.

«Это произойдет не раньше Нового года, но мы надеемся, что президент все же найдет возможность пообщаться с [журналистами], как он это делает регулярно, в том числе во время зарубежных [визитов]», — заявил песков.

С 2012 года путин ежегодно в декабре проводит большие пресс-конференции, отвечая на вопросы по самым разным темам, обычно продолжительностью более четырех часов.

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