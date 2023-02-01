Зеленский: Грузия публично убивает Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что правительство Грузии занимается публичными пытками Михеила Саакашвили, чтобы в итоге убить его.

Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с австрийским коллегой Александром Ван дер Белленом.

Зеленский продемонстрировал перед публикой фотографию Саакашвили, которую он получил перед встречей с президентом Австрии. По его словам, он не обсуждает арест экс-президента Грузии и последствия этого для политики и демократии, что он назвал внутренним вопросом.

«Я говорю об аресте гражданина Украины Михеила Саакашвили, которого публично пытают ежедневно. Я думаю, что их цель – его убить», ‒ сказал он.

Украинский лидер утверждает, что до этого Саакашвили отравили, а сейчас медленно убивают.

«Поэтому здесь такой вопрос: Грузия она за кого сегодня, руководство? Они нейтральны, они за россию, потому что россия относится к своим политикам так же как сегодня руководство Грузии относится к уже не их политикам, кстати, а к гражданам Украины. Поэтому они нейтральны, либо они за россию, либо против Украины и т.д. С большим уважением мы относимся к вопросу нейтральности, но с большим непониманием относимся к вот такому отношению», ‒ добавил он.

Отметим, что 1 февраля появилось видео с Саакашвили, где он обратился к украинскому народу и прокомментировал свое состояние. Экс-президент Грузии существенно потерял вес и сейчас находится в тяжелом состоянии.

По его словам, он может умереть и не дожить до победы Украины в войне против россии, потому что его «пытают и травят». Он добавил, что гордится всеобщим восхищением перед украинцами, нахождением Зеленского на посту президента, благодарен за поддержку правительства Украины и добавил, что «абсолютно уверен» в победе над рф.

«Но если я не доживу до победы, которая так близка, пусть мое сердце быть похоронено в Киеве. Оно принадлежит Украине…», ‒ добавил он.

Ранее «Курсор» сообщал, что рф предостерегает Израиль от поставок любых вооружений Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!