Зеленский намерен обменять олигарха Медведчука на пленных украинцев

Задержанный в Украине предатель и беглый олигарх Медведчук может стать ценным кадром при обмене на украинских пленных, удерживаемых армией рф.

Задержанный 12 апреля в Украине олигарх и член пророссийской партии ОПЗЖ, Медведчук, которого Генпрокуратура обвиняет в государственной измене, является кумом путина*.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил россии обменять Медведчука на украинских пленных, которые захвачены армией оккупантов.

Известно, что Медведчук скрывался 48 дней и пытался сбежать из Украины, где ему грозило пожизненное заключение, но был задержан. Особо циничной Зеленский считает попытку беглого олигарха замаскироваться под солдата в камуфляже.

Советник по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны, политический и военный обозреватель Алексей Арестович считает Медведчука «очень ценным ресурсом».

Москва пока не готова принимать решения о судьбе кума путина, намекая, что это может быть фейком.

«Курсор» ранее сообщал, что в Украине задержали олигарха, близкого к путину. Виктор Медведчук, который является кумом путина, был задержан в ходе спецоперации СБУ. Об это заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Instagram.

Также передавалась информация от мэра осажденного Мариуполя: 10 тыс. человек погибли в украинском Мариуполе, и число жертв может возрасти.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!