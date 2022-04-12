Мэр: 10 тыс. человек погибли в украинском Мариуполе, и число жертв может возрасти

Обнаружение большого количества явно убитых гражданских лиц после отступления российских войск из городов и поселков вокруг столицы Киева уже вызвало широкое осуждение и обвинения в том, что россия совершает военные преступления в Украине.

Осажденный украинский город Мариуполь приносит еще больше ужасов после шести недель атак со стороны российских войск, и мэр сказал, что более 10 000 мирных жителей погибли в стратегическом южном порту, их трупы «устилают улицы».

В то время как россия* обстреливает цели вокруг Украины и готовится к крупному наступлению на востоке, лидер страны предупредил, что силы путина могут прибегнуть к химическому оружию, а западные официальные лица говорят, что расследуют неподтвержденное заявление украинского полка о том, что отравляющее вещество было сброшено в Мариуполь.

Город стал свидетелем одних из самых тяжелых атак и страданий гражданского населения во время войны, но наземные, морские и воздушные атаки российских войск, сражающихся за его захват, дают все более ограниченную информацию о том, что происходит внутри города.

В телефонном разговоре с Associated Press мэр Мариуполя Вадим Бойченко обвинил российские силы в том, что они несколько недель блокировали попытки доставки гуманитарных конвоев в город отчасти для того, чтобы скрыть кровавую бойню. Бойченко сказал, что число погибших только в Мариуполе может превысить 20 000 человек.

Бойченко также приводит новые подробности утверждений украинских официальных лиц о том, что российские войска привезли в Мариуполь передвижное оборудование для кремации, чтобы избавляться от трупов жертв блокады. Он зачвил, что российские силы отвезли много тел в огромный торговый центр, где есть складские помещения и холодильники.

«Приехали мобильные крематории в виде грузовиков: открываешь, а внутри труба и эти тела сжигают», — сказал мэр.

Бойченко заявил об этом с территории, контролируемой Украиной, за пределами Мариуполя. Мэр сказал, что у него есть несколько источников для описания предполагаемого методичного сжигания тел российскими войсками в городе, но он не уточнил, кто они.

Ранее Курсор писал, что Беннет ответил на критику Зеленского.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!