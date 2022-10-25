Украинские морпехи сбили три иранских дрона-камикадзе: кадры ночного боя

«Охотники за «шахидами» держат на контроле небо Николаевщины.

В Николаевской области Украины мобильная группа морпехов-зенитчиков во время ночного боя из стрелкового оружия приземлила «стаю» российских дронов-камикадзе иранского производства.

Об этом сообщает пресс-служба отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.

«Охотники за «шахидами» бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского держат на контроле небо Николаевщины», – говорится в сообщении.

Пресс-служба также опубликовала эксклюзивные кадры ночного боя в результате которого морскими пехотинцами были уничтожены три БПЛА Shahed-136 государства-террориста.

Как сообщал Курсор, в сети появилось видео с камеры российского пилота штурмовика Су-25СМ, сбитого военными ВСУ на территории Украины. На кадрах летчик одноместного штурмовика после попадания ракеты теряет контроль над самолетом и катапультируется.

Вероятно, ракета поразила часть вертикального стабилизатора, из-за чего при повороте самолет лишился управления и начал сваливаться в штопор.

Также Курсор информировал о том, что в конце сентября десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины поразили два боевых самолета Воздушно-космических сил рф.

Командование ДШВ ВСУ сообщило, что десантники поразили штурмовик Су-25 и многоцелевой истребитель Су-30. Самолеты были сбиты бойцами 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

Ранее Курсор писал о том, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация.

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