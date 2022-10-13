ПАСЕ приняла резолюцию, признающую россию террористическим режимом

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой *российскую федерацию называют террористическим режимом. Принятие резолюции было единогласным – за это проголосовали 99 членов депутатов, находящихся в зале, и лишь один решил воздержаться.

Об этом сообщает «Европейская правда«.

13 октября, в четверг, на осенней сессии ПАСЕ, проходящей в Страсбурге, представили документ под названием «Дальнейшая эскалация агрессии российской федерации против Украины». В нем сказано, что эту агрессию нужно однозначно осудить как преступление по себе, как нарушение норм международного права и как главную угрозу международному миру и безопасности.

В резолюцию внесли поправку, предлагающую объявить рф террористическим режимом. Во время голосования ее поддержали 79 депутатов, двое были против и один воздержался. В документ также включили поправку с призывом предоставить Украине системы ПВО.

Таким образом, ПАСЕ – первая международная организация, признавшая россию государством-террористом. Перед голосованием в Парламентской ассамблее Совета Европы по видеосвязи выступил президент Украины Владимир Зеленский, призвавший поддержать резолюцию.

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!