Зеленский отреагировал на слова Лукашенко, касающиеся «пакта о ненападении»

Президент подчеркнул, что позиция Украины открыта и о ней и так все знают.

Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на слова самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, который сегодня, 24 января, заявил, что Украина якобы предлагает ему подписать «пакт о ненападении».

Об этом президент Украины рассказал на совместном брифинге с президентом Финляндии Саули Нииностио.

По его словам, позиция Украины открыта и о ней и так все знают. Вооруженные силы Украины и без всяких пактов не собирались и не планируют нападать на территорию Беларуси.

Зеленский подчеркнул, что с одной стороны Лукашенко просит Украину не вводить свои войска на их территорию, заключив так называемый «пакт о ненападении», а с другой стороны, готовят гремучую смесь и вооружают российскую федерацию*.

На вопрос журналиста, действительно ли Украина предлагает заключить такой договор, Зеленский подчеркнул, что все, что предлагает украинская сторона есть на официальных площадках. Власти неоднократно подчеркивали, что не собираются нападать на Беларусь.

«Курсор» писал ранее, что территория Беларуси еще с начала полномасштабного вторжения в Украину используется российскими военнослужащими. И агрессор в последнее время перебрасывает туда много личного состава и техники, поэтому есть предположение, что оккупанты вскоре могут снова попытаться атаковать Киев. Но аналитики ISW считают, что на данный момент риск повторного вторжения рф с Севера является низким.

Еще мы писали, что американская разведка пока не видит признаков, указывающих на то, что северную границу Украины будут снова атаковать, в частности армия Александра Лукашенко.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!