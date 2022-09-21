Зеленский отреагировал на ядерные угрозы президента рф

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что риск применения путиным* ядерного оружия есть, поскольку никто не знает, что у него в голове.

Президент российской федерации владимир путин продолжает свой ядерный шантаж, но мировые лидеры, как и глава Украинского государства Владимир Зеленский, слабо верит, что диктатор решится на такой шаг.

Об этом президент Украины рассказал в интервью немецкому изданию Bild.

По словам Зеленского, его не удивил тот факт, что глава кремля снова начал угрожать ядерным оружием, но он не верит в то, что путин будет его использовать. Он не верит, что мир ему позволит совершить катастрофу такого масштаба.

Однако президент Украины не исключает, что россия может прибегнуть к ядерному удару, потому что никто не знает, о чем думает путин. Соответственно, риск и угроза все равно существуют и их нельзя оставлять без внимания.

Зеленский подчеркнул, что аппетиты путина могут увеличиться и завтра он заявит, что кроме Украины хочет захватить еще часть Польши, иначе применит ядерное оружие. А значит идти на компромиссы нельзя.

«Курсор» писал ранее, что украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что владимир путин больше всего боится за свою жизнь и этот страх нужно правильно использовать, чтобы как можно быстрее прекратить войну в Украине.

Еще мы писали, что российские оккупанты хотят провести на временно оккупированных территориях псевдореферендумы, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на попытку присоединения областей к рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!