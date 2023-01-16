Зеленский пережил более 12 покушений на свою жизнь с начала войны – СМИ

Стало известно, как удалось предотвратить по крайней мере две попытки убийства украинского лидера.

Директор ЦРУ отправился в Киев перед началом полномасштабного вторжения *рф, чтобы предупредить президента Украины Владимира Зеленского о российском плане его убийства.

Об этом сообщает The Independent.

В готовящейся к публикации книге «Борьба за жизнь: внутри Белого дома Джо Байдена» автор Крис Уиппл пишет, что в тот момент Зеленский публично отверг предупреждения официальных лиц США о том, что кремль вскоре вторгнется в Украину. Он утверждает, что перед войной директор ЦРУ Билл Бернс отправился в Киев, чтобы проверить «реальность опасности» сложившейся ситуации.

Уиппл рассказал, что президент США Джо Байден поручил директору ЦРУ, бывшему послу США в россии, предоставить «точные детали российских заговоров».

«Это сразу привлекло внимание Зеленского, он опешил и отрезвился от этой новости», ‒ сказал он.

По информации украинских официальных лиц, Зеленский с 24 февраля пережил более 12 покушений на свою жизнь со стороны россии. По информации Уиппла, по крайней мере две попытки удалось предотвратить благодаря разведывательным данным США, которые предоставил Бернс во время своего визита в украинскую столицу.

«Разведка была настолько подробной, что помогла силам безопасности Зеленского предотвратить два отдельных покушения россии на его жизнь», ‒ сказано в книге.

«Курсор» сообщал, что разведка Украины рассказала о приказе, который путин отдал новому «главному по войне».

Помимо этого в СНБО Украины назвали дату, когда россия может повторить наступление.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!