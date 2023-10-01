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Зеленский почтил память жертв Бабьего Яра, нацистских репрессий и Холокоста

17:15, Сегодня
Новости СНГ
церемония фото
Фото: Офис президента Украины
Он заявил, что «Никогда больше!» – это не пустые слова.

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии, посвященной 82-й годовщине резни в Бабьем Яру.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Израиле и в Офисе президента Украины.

Кроме украинского лидера, церемонию посетили руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, Праведник народов мира Василий Назаренко, родственники и потомки жертв Бабьего Яра, Праведников, бывшие узники гетто и нацистских концлагерей, раввины.

«Мы сегодня здесь, чтим память жертв Бабьего Яра, нацистских репрессий и Холокоста. Я благодарю представителей еврейской религии, которые молились о памяти жертв Бабьего Яра. Очень важно всегда помнить историю, а не забывать. Потому что «Никогда больше!» – это не пустые слова», – заявил Зеленский.

церемония фото

Офис президента Украины

церемония фото

Офис президента Украины

Украинский лидер установил лампадку к памятному знаку «Менора» на территории Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр». Также он поблагодарил участников церемонии в том, что они смогли ее посетить и чествовать память жертв Бабьего Яра, нацистских репрессий, Холокоста.

Кроме этого, от имени президента Украины установили корзины цветов к памятнику гражданам, казненным нацистами в Бабьем Яру, и к памятникам украинской писательнице Елене Телиге и расстрелянным нацистами ромам.

Ранее мы писали, что правительство выделило 1,5 млн шек. на помощь пережившим Холокост.

Также "Курсор" сообщал, что в Ватикане нашли письмо, указывающее на жуткий факт о Холокосте и Папе Римском.

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