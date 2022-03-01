Зеленский: После удара по площади Свободы в Харькове Россия – это государство-террорист

Удар по Харькову утром 1 марта является военным и государственным терроризмом Российской Федерации. Об этом в своем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский записал новое видеообращение, где сказал, что «после удара по площади Свободы в Харькове Россия – это государство-террорист».

«Харьков. Удар крылатой ракетой в самую большую площадь Европы, площадь Свободы. Десятки жертв. Вот такая цена свободы. Вот такое утро народа Украины», — отметил Зеленский.

«На площади не было военной цели, как и в тех жилых районах Харькова, по которым избивают из реактивной артиллерии», – сказал глава государства.

Он добавил: «Это откровенный, ничем не прикрытый террор. Никто не простит. Никто не забудет». Зеленский призвал мировое сообщество немедленно отреагировать на эту «преступную тактику агрессора» и на полную ответственность «террористов» в международных судах.

По его словам, Харьков и Киев для России сейчас являются самыми большими мишенями, чтобы «взломать нас, сломать наше сопротивление».

Президент также сообщил, что Украина отзывает посла из Кыргызстана за оправдание агрессии против Украины и отзывает посла из Грузии за преграды для добровольцев, желающих помочь Украине.

Зеленский добавил, что «оборона столицы – ключевой приоритет государства». Он временно назначил главой Киевской городской военной администрации профессионального военного – генерала Николая Жернова.

Напомним, что 1 марта российские оккупационные войска произвели обстрел центра Харькова, в частности, большой взрыв произошел на площади Свободы возле здания ОГА, вторая ракета попала в здание самой облгосадминистрации.

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