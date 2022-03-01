Россия нанесла ракетный удар по Харьковской обладминистрации

Российские войска запустили ракету в здание Харьковской областной администрации. Рядом нет никакой военной инфраструктуры. Здание находится в центре города.
Момент ракетного удара удалось зафиксировать на видео.
Также появились видео последствий произошедшего:
Ранее редакция Курсора сообщала, что Россия выпустила по городам Украины 113 ракет Искандер и Калибр.
Кроме того, мы писали, что за четыре дня войны с РФ в Украине погибло более 100 мирных жителей.
Еще напомним, что украинский моряк потопил роскошную яхту российского бизнесмена за 7,7 млн долларов.
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