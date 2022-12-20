Зеленский поздравил иудеев Украины с Ханукой

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил иудеев Украины с Ханукой.

Об этом сообщили на сайте Офиса президента Украины.

«Уважаемая еврейская община Украины! Примите искренние поздравления с праздником Хануки – древним символом отваги и непокорности духа. В этот праздничный день в еврейских храмах и семьях традиционно зажигают свечи на ханукии в память о чуде, которое произошло в Иерусалиме более двух тысяч лет назад. Тогда, защищая свое право на свободу и независимость, малочисленный отряд макавеев одержал уверенную победу над превосходящими силами врага. Так и сегодня в ожесточенной борьбе с врагом украинский народ борется за свое право на жизнь, свободу и демократические ценности. Желаю благополучия каждой семье, крепкого здоровья, добра и победного мира в общем доме – Украине», ‒ сказано в заявлении Зеленского.

«Курсор» сообщал, что в сети показали торжественную церемонию празднования Хануки в резиденции президента Польши.