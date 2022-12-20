В сети показали торжественную церемонию празднования Хануки в резиденции президента Польши

Президент Польши Анжей Дуда и посол Израиля в Варшаве Яков Ливне показали кадры с празднования Хануки и торжественного зажигания свечей.

Об этом сообщает канал Еврейский вопрос.

Посол записал в своем Twitter: «Спасибо господин президент за очень сердечное проведение сегодняшней Хануки в вашей резиденции. Ваши искренние слова — яркое напоминание о наших особых дружеских отношениях».

Церемония празднования Хануки прошла в резиденции польского президента Анжея Дуды.

Ранее Курсор писал о правилах безопасности для детей во время Хануки. Ханука — захватывающий праздник, полный торжественных переживаний, а также эмоций от света, запахов и вкусов. Но взрослые в этот праздник несут повышенную ответственность за детей.

Напомним, наш сайт также сообщал, что Байден порадовал евреев нововведением: «Счастливой Хануки, Америка».

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Кроме того, редакция писала, что раввины выступили против призыва женщин на военную службу. Раввины сообщили о фактах, когда ЦАХАЛ избегал публикации информации о сексуальных домогательствах во время службы.