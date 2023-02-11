Зеленский предположил, когда Украина сможет присоединиться к ЕС и НАТО

После начала вторжения российской федерации*, Украина подала заявку на членство в ЕС, а после и НАТО. Президент Владимир Зеленский предположил, когда же государство сможет присоединиться к международному экономико-политическому объединению и стать членом Североатлантического альянса.

Об этом он рассказал во время выступления в ходе саммита, организованного банком JP Morgan.

По его словам, сейчас среди мировых лидеров есть некоторые пессимисты, считающие, что для членства в ЕС Украине нужно десять лет, но он видит, что государство может присоединиться к ЕС уже через два года.

Зеленский добавил, что лучшей гарантией безопасности для Украины станет членство в НАТО и со временем страна присоединиться к альянсу, возможно, это произойдет после победы ВСУ над российскими захватчиками.