Зеленский предположил, когда Украина сможет присоединиться к ЕС и НАТО

После начала вторжения российской федерации*, Украина подала заявку на членство в ЕС, а после и НАТО. Президент Владимир Зеленский предположил, когда же государство сможет присоединиться к международному экономико-политическому объединению и стать членом Североатлантического альянса.
Об этом он рассказал во время выступления в ходе саммита, организованного банком JP Morgan.
По его словам, сейчас среди мировых лидеров есть некоторые пессимисты, считающие, что для членства в ЕС Украине нужно десять лет, но он видит, что государство может присоединиться к ЕС уже через два года.
Зеленский добавил, что лучшей гарантией безопасности для Украины станет членство в НАТО и со временем страна присоединиться к альянсу, возможно, это произойдет после победы ВСУ над российскими захватчиками.
«Мы считаем, что будем в НАТО раньше, чем все лидеры решат, что наш пакет по гарантиям безопасности верен. Потому что они принимают решение медленно, это бюрократия», — заявил украинский лидер.
«Курсор» писал ранее, что президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление по результатам саммита лидеров Евросоюза и заседания Европейского совета. Он отметил, что разговоры в Брюсселе были «вполне конкретными». По его словам, мировые лидеры беседовали о том, что «обеспечивает безопасность», «защищает жизнь», «гарантирует стабильность» и «возвращает справедливость».
Еще мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном подтвердил запрос Украины на тяжелое вооружение и истребители.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!