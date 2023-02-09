Истребителям быть: Зеленский убедил Европу о необходимости предоставления более мощного вооружения

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном в среду вечером подтвердил запрос Украины на тяжелое вооружение и истребители.

Подробнее об этом информирует издание Bild.

В среду, 8 февраля, лидер украинского государства отправился в рабочую поездку по Европе, чтобы, судя по всему, наладить военные поставки от партнеров Украины. Лидеры Германии и Франции подтвердили свои намерения сделать все, чтобы российская федерация* не победила в этой войне.

А вот в четверг, 9 февраля, Владимир Зеленский отправился в Брюссель, где планирует выступить перед европейским партнерами в рамках саммита ЕС. Вместе с Зеленским, в бельгийскую столицу посетит также президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее «Курсор» информировал, что президент Франции ЭммануэльМакрон наградил Владимира Зеленского наивысшей французской наградой. Речь идет об ордене Почетного легиона.

Напоминаем, что Владимир Зеленский обнял украинскую журналистку, которая думала, что её за это «застрелят». Репортерша украинской службы ВВС поздравила Зеленского с тем, что тот посетил Лондон, и сказала, что очень хочет его обнять, но не может из соображений безопасности. Это очень рассмешило украинского лидера, и он сам решил обнять девушку.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!