Зеленский предупредил, какие испытания ждут Украину зимой

Зеленский заявил, что для его страны очень важно пройти эту зиму.

В пятницу, 6 октября, глава Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, одним из основных вопросов которого была оборона объектов энергетики от российских ударов зимой. Этой информацией он поделился в традиционном вечернем обращении.

"В этот зимний период российские террористы снова будут пытаться нанести ущерб нашей энергетической системе. Они не в состоянии понять, что Украина останется непокорной. Однако они предпримут больше атак и будут активно пытаться обойти наши меры защиты," - подчеркнул украинский президент.

Зеленский добавил, что украинские власти в полной мере осознают эту угрозу, поэтому на текущем заседании Ставки свои отчеты представили военные и все госслужащие, ответственные за защиту украинской энергетики и планы на зимний период. В числе докладчиков были глава правительства, министры, руководители энергетических компаний, представители сферы связи и главы областных администраций.

"Пройти через эту зиму, преодолевая все трудности и обеспечивая безопасность нашим гражданам, имеет важное значение. И, кстати, местные органы власти должны в полной мере выполнять свою часть предварительной подготовки. На следующей неделе мы оценим текущее состояние готовности регионов к приходу зимы," - отметил президент.

Владимир Зеленский также подчеркнул, что перед началом отопительного сезона происходит усиление украинской системы ПВО и расширение сотрудничества с союзниками для обеспечения надежности энергетической системы Украины. Он также подтвердил передачу Германией дополнительной батареи системы ПВО Patriot и напомнил о обещанных правительством Испании дополнительных комплексах ПВО Hawk.

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