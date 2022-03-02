Зеленский призвал евреев не молчать об Украине после удара по мемориалу Холокоста

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к евреям с призывом не молчать по поводу обстрелов Бабьего Яра и Умани. «Нацизм рождается в тишине», — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал евреев мира высказаться после ракетного удара России по киевской телебашне, построенной на месте жертв Холокоста.

«Я сейчас обращаюсь ко всем евреям мира. Разве вы не видите, что происходит? Вот почему очень важно, чтобы миллионы евреев по всему миру не молчали прямо сейчас», — сказал он.

Президент Украины отметил, что «для любого нормального человека, знающего историю, Бабий Яр – это особенная часть Киева. Особенная часть Европы. Место молитвы. Место памяти о ста тысячах людей, которых убили нацисты. Место старых киевских кладбищ. Кем нужно быть, чтобы сделать такое место – мишенью для ракет? Вы убиваете вторично жертв Холокоста».

Зеленский продолжил: «Нацизм рождается в тишине. Так что кричите об убийствах мирных жителей. Кричите об убийствах украинцев».

Ранее редакция Курсора сообщала, что мемориальный комплекс Бабий Яр обвинил Путин в манипуляции со словом «геноцид». Отметим, что речь идет о заявлении главы Кремля о том, что ВСУ якобы осуществляли геноцид русскоязычного населения на Донбассе.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.