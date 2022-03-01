Мемориальный комплекс Бабий Яр обвинил Путин в манипуляции со словом «геноцид»

Вечером первого марта ракета российской армии, целью которой была телебашня, взорвалась рядом с мемориальным комплексом. Причинен ущерб памятнику.

Администрация Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр» в Киеве обвинила президента РФ Владимира Путина в циничном и лживом использовании слова «геноцид». Отметим, что речь идет о заявлении главы Кремля о том, что ВСУ якобы осуществляли геноцид русскоязычного населения на Донбассе.

Так, дирекция Мемориального центра направила запрос к прокурору в Международный уголовный суд в Гааге Кариму Хану. В документе прокурора попросили начать расследование по поводу ложных обвинений Путина.

В дирекции уверены, что глава Кремля использовал мнимый «геноцид» для того, чтобы начать полномасштабную войну против Украины.

Ранее редакция Курсора сообщала, что в США заявляют, что Россия, по всей видимости, готовится к затяжной войне, так как план по «блицкригу» столицы не сработал из-за отчаянного сопротивления украинских военных.

Кроме того, мы писали, что в Генштабе ВСУ заявили, что оккупанты не смогут достичь поставленных целей.

Еще напомним, что Россия начала военные учения с участием атомных подводных лодок.

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