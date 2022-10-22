Зеленский призвал пригрозить россии ударом по кремлю, если рф нанесет ядерный удар

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что мировые государства должны предупредить *путина об ударе по центру принятия решений в рф в том случае, если россия нанесет ядерный удар по Банковой.

Об этом он заявил в интервью канадским телеканалам CTV и CBC.

По словам Зеленского, россия «ничего не понимает, кроме силы».

«Что касается использования ядерного оружия, кроме атомной станции (ЗАЭС – прим.ред.), я приведу пример. Мы сейчас сидим и слышим постоянные призывы, что россия должна нанести удар по центру принятия решений. Как должен мир отвечать? Не важно, Украина является страной НАТО или нет. Это происходит в Европе. Никому не позволено шантажировать как террорист.

Если месседж звучит, что будет удар по центру принятия решений, ответ мира должен быть следующий: «Смотри, если ты ударишь по Банковой, то будет удар там, где ты находишься, тот, кто дает задание убивать людей. Если ты так сделаешь, то через секунду, независимо от результата твоего удара, будет удар по принятию решений у тебя, в твоем государстве», – сказал президент Украины.

Также «Курсор» сообщал, что у Зеленского рассказали, как россия пытается спровоцировать новые волны беженцев в Европу.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!