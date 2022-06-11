В Одессе могут устроить эпидемию чумы

Очередную провокацию готовят военные армии рф. Они заявили о возможности распространения в Одессе страшной инфекции.

Представители рф* выдали новую шокирующую информацию, что украинские власти якобы намерены заразить город Одессу чумой.

По информации российских СМИ, украинские защитники разместили системы ПВО в местах захоронения умерших от чумы. Они сообщили, что после российских ударов по этой территории Украина намерена объявить о распространении инфекции и обвинить в этом россию.

Начальник Одесской ОВА Максим Марченко опровергает такую информацию, связывая такие данные с очередной провокацией.

«Курсор» писал, что в Мариуполе россияне издеваются над местными жителями горячим душем в самую жару. Во временно оккупированном Мариуполе, который в настоящее время разрушен практически до основания и оказался на гране эпидемий, российские захватчики цинично продолжают издеваться над людьми.

Напомним, Зеленский рассказал, как «великая страна» россия разворовывает захваченные города. Россия превращает захваченные украинские города в руины и вывозит все, что можно. Воруют даже трубы и автобусы.

Также мы сообщали, что в Украине ответили на заявление лаврова о разминировании портов в Черном море.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!