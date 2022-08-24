СМИ выяснили, как россия обходит «бриллиантовые» санкции

россия* продает свои алмазы за границу, несмотря на западные санкции, наложенные из-за войны в Украине.

Стало известно, что власти российской федерации обходят западные санкции касательно продажи алмазов. Каждый месяц россия зарабатывает сотни миллионов долларов, продавая драгоценные камни.

Об этом сообщает Bloomberg.

Журналисты выяснили, что россия продает бриллианты, используя банки Индии.

«Паника, которая охватила в этом году мир бриллиантов, начинает утихать. Российский добывающий гигант «Алроса» непублично возобновил свой экспорт до почти довоенного уровня», — говорят эксперты.

Известно, что предприятие «Алроса» на 33% принадлежит федеральному правительству россии. При этом лишь 25% акций принадлежат местным властям.

В сообщении говорится, что российское предприятие продает добытые бриллианты покупателям в Индии и Европе преимущественно в обмен на рупии. Все сделки проводятся тайно, чтобы минимизировать репутационные риски.

Сообщается, что «Алроса» ежемесячно продает бриллиантов более чем на 250 млн долларов. Это лишь на 20-30% меньше показателей довоенного объема продаж драгоценных камней.Также под контролем россии все еще находится 1/3 всего рынка необработанных бриллиантов.

«Руководствуясь геополитической обстановкой»: российский сбербанк ушел из Казахстана. Российский сбербанк принял решение о выходе с казахстанского рынка, руководствуясь текущей геополитической обстановкой и действуя в интересах клиентов дочернего банка.

Как сообщал Курсор, в июле главы МИД стран-членов Европейского Союза согласовали очередные ограничения против российской федерации*. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. По его словам, документ вводит эмбарго на золото и дополнительные ограничения на государственные закупки, а также на прием депозитов.

Кроме этого, президент Польши призвал демонтировать Nord Stream 2. Анджей Дуда считает, что не может быть возвращения к привычному бизнесу с россией, когда та воюет с Украиной и оккупирует ее территории.

Наша редакция писала, что Трюдо анонсировал новые санкции Канады против рф. Партнеры Украины обеспокоены последствиями российской агрессии — инфляцией, энергетическим и продовольственным кризисом.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!