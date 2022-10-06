Зеленский рассказал, почему рф хочет переговоров с Украиной

По словам украинского президента, российская формула войны состоит в том, чтобы убивать, запугивать, фиксировать угрозы свободным государствам.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите Европейского политического сообщества и рассказал, почему рф* хочет переговоров с Украиной.

Об этом он сообщил на своем Telegram-канале.

По его словам, российская федерация пытается зафиксировать каждую опасность и каждое проявление нестабильности, которые уже создала. Своими «переговорами» она хочет перерисовать границы, чтобы снова разделить мир на зоны влияния, уничтожив общее пространство сотрудничества и развития.

Зеленский отметил, что российская формула войны состоит в том, чтобы убивать, запугивать, фиксировать угрозы свободным государствам и их потери, разрушать границы и коррумпировать.

«И каждый из этих элементов направлен против Европы. Украина — это только первое поле боя, куда вышло это государство. И именно в Украине нужно ее победить, нужно реализовать нашу формулу мира», — отметил президент страны.

«Курсор» писал ранее, что Украина готова к переговорам с российской федерацией, но не с ее нынешним президентом владимиром путиным.

Еще мы писали, что президент Владимир Зеленский заявил, что зимний период может стать переломным моментом в российско-украинской войне. Он отметил, что 90 дней зимы решат больше чем 30 лет независимости.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!