Зеленский узнал о передаче танков Leopard Украине в прямом эфире: видео облетело сеть

Для украинского лидера это стало неожиданностью.

Президент Украины Владимир Зеленский устал о передаче Германией танков Leopard 2 для Украины во время интервью, о чем ему сообщила журналистка.

Украинский лидер сказал, что он «очень рад» и «благодарен».

Помимо этого Зеленский дал дополнительный комментарий по этому поводу в своем Telegram-канале:

«Немецкие основные боевые танки, дальнейшее расширение оборонной поддержки и тренировочных миссий, зеленый свет партнерам на поставку аналогичного оружия. Только в разговоре с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом услышал об этих важных и своевременных решениях. Искренне благодарен Олафу Шольцу и всем нашим друзьям в Германии»

«Курсор» сообщал, что представитель *путина пригрозил миру «страшными последствиями» и резко высказался о войне в Украине.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!