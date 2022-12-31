Зеленский в последний день 2022 года обратился к украинцам и россиянам

По словам президента Украины, российская ракетная атака, произошедшая 31 декабря, – это не итог года, а «результат судьбы самой россии».

Государство-террорист не получит прощения. А отдающие приказы на такие удары и совершающие их не получат помилования.

Об этом в своем обращении в субботу, 31 декабря, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, российская ракетная атака, произошедшая 31 декабря, – это не итог года, «как бы этого ни хотели террористы».

«Это результат судьбы самой россии*. … Ракеты против народа. Именно против народа. Это сделали изверги, и изверги проиграют. Мы это знаем с вами. Террористам этого не изменить», — подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что аналогичные удары россияне наносили на Пасху и на Рождество, «они называют себя христианами, очень чванятся своим православием. Но они – за дьяволом. Они за него и с ним».

Далее президент Украины перешел на русский язык.

«Вся эта война, которую вы ведете, вы – россия, она не с НАТО, как врут ваши пропагандисты. Она не за что-то там историческое. Она за то, чтобы один человек до конца своей жизни оставался у власти. А что останется от всех вас, граждане россии, его не волнует», — сказал Зеленский.

По его словам, путин «хочет показать, что у него за спиной военные, что он – впереди».

«Но он как раз прячется. Прячется за военными, за ракетами, за стенами своих резиденций и дворцов. Он прячется за вами и сам сжигает вашу страну и ваше будущее. Террор вам никто никогда не простит. Никто в мире вам этого не простит. Украина никогда не простит. Да и вы сами не простите ему все это, что он разрушит, и всех, кого он убьет», — подытожил президент Украины.

Как сообщал Курсор, президент россии владимир путин выступил с новогодним обращением на фоне военных.

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