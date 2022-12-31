Путин перед Новым годом обратился к россиянам: главные тезисы

Российский диктатор в окружении военных выступил с самым длинным новогодним обращением за все время у власти. Он обвинил Запад во лжи и использовании Украины для раскола рф.

Президент россии владимир путин* выступил с новогодним обращением на фоне военных.

Основные тезисы его речи:

Запад врал о мире, а готовился к агрессии.

Главное сейчас — судьба россии.

Суверенное независимое будущее россии зависит только от воли россиян.

Россия сражается за истинную независимость, за своих людей.

России была объявлена настоящая санкционная война, ее авторы ожидали полного разрушения страны, но этого не произошло.

Россияне сейчас сами объединяются, чтобы помочь другим, без всяких формальных указаний.

«А Украина и ее народ цинично используются для раскола россии — но мы не позволим этого сделать. Военные, ополченцы и добровольцы сражаются за родную землю», — заявил путин.

По его словам, он понимает, как трудно в новогоднюю ночь родным погибших.

«Мы сделаем все возможное, чтобы помочь их семьям поднять детей. Вместе мы преодолеем все трудности. Будем идти только вперед и побеждать ради своих семей и ради россии», — добавил путин.

Как сообщал Курсор, администрация президента россии передала пропагандистам «методички» для подготовки аудитории к отступлению армии рф из Херсона.

Также Курсор писал о том, что многие страны стали на сторону Украины и осудили российский террор, но есть мировые лидеры, которые продолжают сохранять с агрессором партнерские отношения.