Президент россии владимир путин* выступил с новогодним обращением на фоне военных.
Основные тезисы его речи:
- Запад врал о мире, а готовился к агрессии.
- Главное сейчас — судьба россии.
- Суверенное независимое будущее россии зависит только от воли россиян.
- Россия сражается за истинную независимость, за своих людей.
- России была объявлена настоящая санкционная война, ее авторы ожидали полного разрушения страны, но этого не произошло.
- Россияне сейчас сами объединяются, чтобы помочь другим, без всяких формальных указаний.
«А Украина и ее народ цинично используются для раскола россии — но мы не позволим этого сделать. Военные, ополченцы и добровольцы сражаются за родную землю», — заявил путин.
По его словам, он понимает, как трудно в новогоднюю ночь родным погибших.
«Мы сделаем все возможное, чтобы помочь их семьям поднять детей. Вместе мы преодолеем все трудности. Будем идти только вперед и побеждать ради своих семей и ради россии», — добавил путин.
Как сообщал Курсор, администрация президента россии передала пропагандистам «методички» для подготовки аудитории к отступлению армии рф из Херсона.
Также Курсор писал о том, что многие страны стали на сторону Украины и осудили российский террор, но есть мировые лидеры, которые продолжают сохранять с агрессором партнерские отношения.