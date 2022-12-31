Путин перед Новым годом обратился к россиянам: главные тезисы

15:38, Сегодня
Новости СНГ, Политика
путин новогоднее обращение скриншот
Фото: скриншот из Youtube

Российский диктатор в окружении военных выступил с самым длинным новогодним обращением за все время у власти. Он обвинил Запад во лжи и использовании Украины для раскола рф.

Президент россии владимир путин* выступил с новогодним обращением на фоне военных.

Основные тезисы его речи:

  • Запад врал о мире, а готовился к агрессии.
  • Главное сейчас — судьба россии.
  • Суверенное независимое будущее россии зависит только от воли россиян.
  • Россия сражается за истинную независимость, за своих людей.
  • России была объявлена настоящая санкционная война, ее авторы ожидали полного разрушения страны, но этого не произошло.
  • Россияне сейчас сами объединяются, чтобы помочь другим, без всяких формальных указаний.

«А Украина и ее народ цинично используются для раскола россии — но мы не позволим этого сделать. Военные, ополченцы и добровольцы сражаются за родную землю», — заявил путин.

По его словам, он понимает, как трудно в новогоднюю ночь родным погибших.

«Мы сделаем все возможное, чтобы помочь их семьям поднять детей. Вместе мы преодолеем все трудности. Будем идти только вперед и побеждать ради своих семей и ради россии», — добавил путин.

Как сообщал Курсор, администрация президента россии передала пропагандистам «методички» для подготовки аудитории к отступлению армии рф из Херсона.

Также Курсор писал о том, что многие страны стали на сторону Украины и осудили российский террор, но есть мировые лидеры, которые продолжают сохранять с агрессором партнерские отношения.

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