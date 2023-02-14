Зеленский высказался о новом «Рамштайне»: Есть сильные решения для защиты нашего государства

Президент Украины Владимир Зеленский высказался об итогах девятой встрече в формате «Рамштайн», которая прошла 14 февраля в Брюсселе (Бельгия).

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Есть очередные сильные решения для защиты нашего государства, для укрепления наших воинов. Подтверждено партнерами больше ПВО, больше танков, больше артиллерии и снарядов, больше обучения наших военных. И, как сегодня звучало, – Ukraine must be successful. И здесь мы соглашаемся: успех должен быть», – заявил украинский лидер.

По словам Зеленского, не все о проведенной встрече можно сообщать публично, существенная часть договоренностей и дискуссий должна оставаться «за закрытыми дверьми». Однако президент утверждает, что базовые тенденции не изменились.

Он сказал, что Украина и ее страны-партнеры всё делают для того, чтобы *россия проиграла как можно быстрее. Украинский лидер отметил, что кремль пытается выжать из рф «весь возможный потенциал агрессии».

«Они – спешат. Ибо знают, что мир все равно сильнее, но требует времени, чтобы сплотить свою силу. Поэтому скорость – это очень важно. Скорость во всем. В принятии решений. В реализации решений. В снабжении. В учебе. Скорость спасает жизнь людей, быстрота возвращает безопасность», – добавил Зеленский.

Напоследок президент Украина поблагодарил всех партнеров за поддержку, а также США за проявленное лидерство и системную координацию «Рамштайнов».

Также «Курсор» сообщал, что в украинской разведке рассказали, зачем путина «прячут» от людей.

Помимо этого генерал США заявил, что россия уже проиграла.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!