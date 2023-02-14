Генерал США: россия уже проиграла

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли считает, что спустя год после начала полномасштабной войны в Украине, можно сделать вывод, что россия уже проиграла

Об этом сообщает CNN.

По словам военного, путин полагал, что сможет одержать быструю победу над Украиной, разрушить альянс НАТО и действовать безнаказанно, но «он был неправ».

«Украина остается свободной, они остаются независимыми. НАТО и эта коалиция никогда не были сильнее, а россия теперь глобальный изгой. А мир по-прежнему вдохновляет украинская храбрость и стойкость. Короче говоря, россия проиграла – они проиграли стратегически, оперативно и тактически, и они платят огромную цену на поле боя», — сказал Милли.

Генерал добавил, что пока кремлевский диктатор «не прекратит свою войну», то члены международного сообщества продолжат «поддерживать Украину оборудованием и возможностями, необходимыми ей для самозащиты».

Следует отметить, что этот комментарий Милли прозвучал из Брюселля, где он и министр обороны США Ллойд Остин находятся на девятой встрече Контактной группы по обороне Украины «Рамштайн».

Ранее в украинской разведке рассказали, почему путина «прячут» от людей. Предполагается, что это может быть связано с плохим состоянием здоровья диктатора и его болезнью, а также с другими факторами.

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