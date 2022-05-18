Зеленский выступил на Каннском фестивале: Уверен, что диктатор проиграет

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник по видеообращению обратился к собравшимся на открытии Каннского кинофестиваля.

Зеленский заявил, что его народ продолжает бороться, так как у него нет другого выхода, кроме как сражаться за своб свободу.

Президент Украины уверен, что его страна победит в этой войне и диктатор проиграет, намекая на президента россии* владимира путина.

В своем выступлении Зеленский также затронул тему ответственности кино в продвижении ценностей демократии и свободы.

Президент завил, что нашему миру необходим новый Чарли Чаплин, который будет в силах показать, что кинематограф не молчит и доказать всему миру, что финал всегда на стороне правды и свободы.

Ранее наш сайт писал, что живущая в Израиле россиянка устроила дебош в магазине из-за незнакомой украинки. Израиль принимает большое количество беженцев из Украины, которые бегут от войны, начатой россиянами. Рядовые израильтяне собирают гуманитарную помощь, помогают беженцам обустроиться. Но есть в Израиле и те, кто поддерживает путина.

Кроме того, Курсор сообщал, что появилось видео, на котором ВСУ расстреляли переправу российских войск через реку Северский Донец. Российские войска продолжают наступать в Украине, однако делают это не умело, а потому несут очень больше потери как в технике, так и в людях.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!