Зеленский заявил, что россияне уже используют ядерное оружие

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что российские военные должны покинуть территорию Запорожской АЭС, чтобы ее работники не были окружены людьми с оружием.

Глава Украинского государства Владимира Зеленский заявил, что российская армия уже использует ядерное оружие, поскольку оккупировала крупнейшую атомную электростанцию Европы и использует ее в качестве шантажа.

Об этом он заявил изданию Abcnews.

По словам президента Украины, несмотря на то, что российские военные заняли станцию, она продолжает обеспечивать энергией два региона. Он отметил, что россия* хотела бы, чтобы реакторы отключили от украинской сети и подключили к российской, но этого не будет.

Зеленский подчеркнул, что на территории Запорожской АЭС не должно быть военнослужащих, потому что рабочие не должны быть окружены людьми, у которых есть огнестрельное оружие.

Глава Украинского государства отметил, что оккупанты заняли украинскую атомную станцию, шесть блоков, это означает шесть Чернобылей, поэтому они уже используют ядерное оружие, потому что это и есть ядерное оружие.

«Курсор» писал ранее, что по словам премьер-министра Украины, россия развязала энергетическую войну против Европы, поэтому ответ ЕС должен как можно быстрее полностью отказаться от энергоресурсов из страны-агрессора.

Еще мы писали, что оккупанты вывезли всю свою технику с территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) из-за приезда миссии Международного агентства атомной энергетики (МАГАТЭ).

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!