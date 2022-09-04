Ситуация на Запорожской АЭС: Украина предлагает совместную миссию Евросоюза и ООН

По словам премьер-министра Украины, россия развязала энергетическую войну против Европы, поэтому ответ ЕС должен как можно быстрее полностью отказаться от энергоресурсов из страны-агрессора.

Украина предлагает Организации объединенных наций (ООН) и Европейскому Союзу (ЕС) направить совместную миссию на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Кроме того, в украинском правительстве призвали Европу полностью отказаться от энергоресурсов из россии*.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль по результатам своего визита в Германию.

«Важно продолжать и совместную работу над демилитаризацией ЗАЭС. Предложил совместно работать над возможной миссией ЕС и ООН на станцию, которая должна помочь в этом вопросе”, – отметил Шмыгаль.

В то же время, по его словам, россия развязала энергетическую войну против Европы, поэтому ответ ЕС должен как можно быстрее полностью отказаться от энергоресурсов из страны-агрессора.

“Решение об эмбарго на российские уголь и нефть уже есть, но нужно также эмбарго на газ. Украина готова увеличивать поставки своей электроэнергии, что будет способствовать энергетической безопасности Европы”, – отметил глава украинского правительства.

Как сообщал Курсор, российские оккупанты вывезли всю военную технику с Запорожской АЭС. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

«В связи с приездом комиссии МАГАТЭ оккупанты вывезли всю военную технику с территории Запорожской атомной электростанции. Около 100 единиц переместили на завод «Атом Энергомаш», остальные рассредоточили в ближайших населенных пунктах», — проинформировали в Генштабе.

Кроме того, согласно сообщению, рота противника, базировавшаяся в спортивном клубе «Потерянный мир», покинула Херсон и вывезла в оккупированный Крым награбленное имущество в пяти тентованных грузовиках.

Ранее Курсор информировал о том, что в россии «анонсировали» провокации на ЗАЭС во время визита миссии МАГАТЭ. В частности, в так называемом «главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области» утверждают, что Украина якобы может устроить «провокацию» во время визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и обвинить в этом рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!