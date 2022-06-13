Супруга Зеленского: Израильские психологи помогут украинцам пережить военные травмы

Елена Зеленская у себя на странице в Facebook сообщила о том, что 25 украинских психологов и психотерапевтов отправятся в Израиль для того, чтобы пройти курс обучения в центре NATAL.

Елена Зеленская, жена президента Украины, сообщила о том, что израильские эксперты NATAL обучат украинских психологов и психотерапевтов помогать украинцам бороться с травмами, полученными в результате российского вторжения.

Центр NATAL существует уже более 20 лет и создан для того, чтобы помогать преодолеть психологические последствия войны и терроризма. Теперь специалисты этого центра сотрудничают с Украиной.

Такое решение было утверждено после разговора между первыми леди Израиля и Украины. Сообщается, что 25 украинских специалистов отправятся в Израиль для того, чтобы пройти курс обучения в центре.

Зеленская горячо поблагодарила Михаль Герцог и всех израильских специалистов за помощь Украине в такое непростое время. Кроме того, жена Зеленского выразила благодарность посольству Украины в Израиле за активную позицию и поддержку в переговорах.

«Курсор» сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.

Редакция ранее писала, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!