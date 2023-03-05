Жены российских мобилизованных записали очередное обращение к путину

Российского диктатора просят российского диктатора спасти «тех, кого еще можно спасти».

Жены российских мобилизованных записали очередное обращение к президенту рф владимиру путину*.

На видео жены и родственницы мобилизованных из Иркутска, которых неподготовленными отправили на штурм Авдеевского укрепрайона, просят российского диктатора спасти «тех, кого еще можно спасти».

Родные мобилизованных утверждают, что мобилизованные с 1439-го полка в/ч 95380 в районе села опытного авдеевского направления попали под обстрел, где командиры «их бросили».

По словам женщин, им несколько дней не было ничего известно о родных, но потом они вышли на связь и рассказали, что попали в окружение и находятся под постоянным обстрелом, без воды и продовольствия. Командование, отмечают женщины, «запрещает покидать позиции и игнорирует просьбы о силовой поддержке».

«Уже есть раненые и погибшие, которых даже нет возможности унести с поля боя! Спасти тех, кого еще можно спасти», — обращаются женщины к путину.

Как сообщал Курсор, президент Украины Владимир Зеленский считает, что война россии против Украины подойдет к концу в случае смерти путина.

Ранее стало известно, что российская армия потеряла рекордное число солдат в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!