В Чечне отреагировали на заявления об ухудшении здоровья у кадырова

Последнее время СМИ заподозрили, что у главы республики появились проблемы со здоровьем.

После того как разразились слухи о тяжелом состоянии представителя путинского режима рамзана кадырова*, в сети появилось любопытное видео. Советник чеченского лидера Умар Даудов опубликовал в "Телеграме" ролик, на котором кадыров идет по улице в сопровождении членов своей семьи.

Примечательно, что ролик длится меньше минуты и все это время кадырова видно только со спины, гуляющим со своей семьей после ужина. Нет никаких доказательств того, что это действительно свежее видео, снятое на днях. Более того, в этом видео глава Чечни никак не комментирует слухи о своей болезни. Фактически, оно могло быть снято когда угодно.



Ранее "Курсор" писал о том, что глава чечни кадыров находится в критическом состоянии. Данные о критическом состоянии главы чечни подтверждаются из разных источников, причем причиной болезни не является ранение. На этот счет высказался представитель главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов.

Также мы сообщали о том, что российские СМИ сообщили, что глава чечни рамзан кадыров находится в коме. В то же время российский оппозиционный политик, бывший депутат госдумы рф геннадий гудков со ссылкой на высокопоставленные источники в чечне рассказал, что у кадырова огромные проблемы со здоровьем - ему провели операцию на почках, которая прошла неудачно.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!