Журналисты назвали причину расстрела в Белгородской области

Конфликт спровоцировала фраза «Аллах, значит, трус, если он не разрешает воевать за ту страну, которой ты дал присягу».

Журналисты утверждают, что поговорили с солдатом *рф, получившим ранение во время стрельбы на полигоне в Солоти Белгородской области. По его словам, он лично видел произошедшее событие и сейчас лечится в больнице в городе Валуйки.

Об этом сообщает ASTRA.

Военнослужащий рассказал, что все началось с того, что солдаты из Дагестана, Азербайджана и Адыгеи заявили, что это «не наша война». Они попробовали написать рапорт, чтобы избежать отправки на фронт в Украину.

Об этом стало известно подполковнику командиру роты Андрею Лапину, который всех собрал и начал говорить, что их мобилизуют для «священной войны». Это происходило утром, когда солдат собирают у плаца, где исполняют гимн. После разговора с подполковником начался конфликт.

«А таджики Лапину в ответ сказали, что священная война – это когда война мусульман с неверными. Лапин сказал, что «Аллах, значит, трус, если он не разрешает воевать за ту страну, которой ты дал присягу». Я лично думаю, что это больше всего и задело, фраза, что «Аллах – слабак». Фраза очень многих повергла в шок – из тех, кто там стоял на плацу. Потому что у нас и из офицерского состава есть мусульмане – и башкиры, и татары», – рассказал солдат.

После построения конфликт между русскими и мусульманами продолжался, но их временно удалось успокоить. Однако, уже ближе к обеду трое мужчин из Таджикистана, проходящих контрактную службу, достали автоматы и расстреляли Лапина, погибшего на месте. После этого они открыли стрельбу как по мобилизованным, так и контрактникам.

«Погибших, которых только я видел – 29 человек. 30-й – это подполковник Лапин. Это не считая двух таджиков, вместе с ними убитых — 32. Раненых точно не знаю, сколько, часть на вертолётах доставили в Белгород уже, часть вместе со мной в Валуйках сейчас», – добавил он.

По информации источника, стрельбу открыли мусульмане по именам Бикзот, Ануше и Ами. Также утверждается, что некий «прапорщик Семёнов» убил двух из стрелявших и ранил третьего с помощью своего пистолета. Подробности об этом расстреле узнайте в нашем материале.

Также «Курсор» сообщал, что Нахман Шай призвал оказать Украине военную помощь.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!