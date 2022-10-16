Расстрел под Белгородом: озвучены возможные причины

В армии рф* произошел первый публичный случай расстрела военных прямо на полигоне на территории россии. Согласно крайне краткой официальной информации от так называемого минобороны рф, «двое граждан одной из стран СНГ совершили теракт».

Сообщено, что 11 человек убиты, еще 15 с ранениями доставлены в госпиталь. По неофициальной информации, 22 убиты и 16 ранены. Само событие произошло на полигоне вблизи населенного пункта Солоти, также он более известен как полигон «Валуйки», где расположен постоянный пункт дислокации 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа.

Расстрел 25 российских военных в Белгородской области: первые фото, погибшие разбросаны по полю — https://t.co/Tt6twiaeIX via @Диалог.UA — георгий москалец (@moskalets1955) October 16, 2022

Сам расстрел произошел во время проведения стрелковой подготовки и огонь был открыт по военнослужащим армии рф. Далее версии разных источников в рф отличаются.

Во-первых, точно неизвестно, кого именно расстреляли, потому что сначала появилась информация, что убитые — это те, кто был призван в рамках так называемой «частичной мобилизации», затем ходили разговоры о том, что это «добровольцы», но в официальном сообщении говорится, что это «лица, изъявившие желание участвовать в спецоперации».

Во-вторых, точно неизвестно, кто открыл огонь, потому что существует две версии — граждане Таджикистана или Армении. При этом не объясняется, как граждане другой страны оказались на военном полигоне и получили оружие.

«Но дело в том, что многие граждане стран СНГ имеют двойное гражданство рф и могли быть вполне официально призваны. А попытка их выдать за иностранцев – достаточно «кривая» попытка минобороны рф как-то «замазать» суть событий», — отмечает военный портал Defense Express.

В-третьих, отсутствует официальная информация относительно мотивов. По версии минобороны рф, это террористический акт. В то же время есть неподтвержденные данные, что на этом полигоне около 100 военнослужащих выразили отказ ехать под освобожденный ВСУ Лиман, с ними проводились «воспитательные мероприятия», включая угрозы физической расправы. Но даже в этой ситуации версия с «показательным» расстрелом достаточно маловероятна, отмечает Defense Express.

Военный портал заключил, что наиболее вероятной причиной расстрела можно считать межнациональные разборки (в стиле «кто кому чебурек»), которые массово начались еще во время транспортировки мобилизованных на полигоны.

Межнациональная неприязнь, умноженная на бытовые проблемы на неподготовленных полигонах, банальные разборки, кто и почему должен выполнять «грязные работы» вроде уборки, построение неофициальной иерархии и оружие — это тот «коктейль», который часто приводил к подобным последствиям в армии рф. «А сейчас на полигонах рф он разбавлен еще большим количеством алкоголя и отсутствием дисциплины. Именно поэтому этот случай может оказаться далеко не последним», — заключили в Defense Express.

Ранее Курсор писал, что Илон Маск не смог вытребовать деньги у Пентагона и будет сам обеспечивать Украину спутниками.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!