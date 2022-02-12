3 тысячи городских служащих в Нью-Йорке могут потерять работу из-за отказа от вакцинации

Это учителя, пожарные и другие муниципальные служащие, которые до сих пор не вакцинированы, несмотря на указания муниципалитета. Сообщается, что вакцинировано более 95% муниципальных служащих города.

Около 3000 учителей, пожарных и других членов городского совета Нью-Йорка могут лишиться работы из-за того, что они не были вакцинированы от коронавируса до истечения срока, установленного городом.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что не изменит директиву, несмотря на многочисленные демонстрации в городе против этой политики с тех пор, как об этом объявил его предшественник Билл де Беллазио.

Более 95% соответствующих работников уже прошли полный курс вакцинации. В городе планируются дальнейшие демонстрации,противники вакцинации подали ряд юридических апелляций, утверждая, в частности, что закон нарушает право исповедовать религиозную веру.

Но даже несмотря на то, что Верховный суд в прошлом месяце отклонил новую директиву, требующую еженедельной вакцинации или проверки сотрудников крупного бизнеса, он отказался выступить против решений на местном уровне. Мэр Адамс сказал на пресс-конференции, что это не город увольняет рабочих, а рабочие «уходят на пенсию».

Многие из 3000 непривитых рабочих находились в неоплачиваемом отпуске с тех пор, как осенью прошлого года установка вступила в силу.

Более 85 процентов взрослых жителей Нью-Йорка полностью вакцинированы (по сравнению с 75 процентами в США), и более половины детей могут быть вакцинированы.

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