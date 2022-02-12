Китай дал условное одобрение для пероральной таблетки от Covid-19

Ее можно назначать больным сахарным диабетом, хроническими почечными и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Китай в пятницу предоставил условное одобрение первой пероральной таблетки Paxlovid от Covid -19, которую производит компания Pfizer. Ее одобрили для взрослых с симптомами от легкой до умеренной степени и с более высоким риском серьезного заболевания.

Таблетку можно назначать пациентам с хроническими заболеваниями почек, диабетом , сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями легких.

По словам NMPA, необходимо провести дальнейшее исследование препарата и представить его властям.

«Это важная веха в нашей борьбе с COVID-19», — заявил представитель Pfizer.

Руководители Pfizer заявили, что компания ведет активные переговоры о Paxlovid с более чем 100 странами и при необходимости может предоставить 120 миллионов курсов.

В декабре компания Pfizer заявила, что окончательные результаты испытаний показали, что ее лечение снижает вероятность госпитализации или смерти на 89% у пациентов с COVID-19 с риском тяжелого течения заболевания при лечении в течение трех дней после появления симптомов и на 88% при назначении в течение пяти дней от начала.

США платят около 530 долларов за каждый курс Paxlovid и 700 долларов за каждый курс конкурирующих таблеток молнупиравира от COVID-19, разработанных Merck & Co.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что врач рассказал, сколько воды надо пить больному с COVID-19.

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