Китай дал условное одобрение для пероральной таблетки от Covid-19

Китай в пятницу предоставил условное одобрение первой пероральной таблетки Paxlovid от Covid -19, которую производит компания Pfizer. Ее одобрили для взрослых с симптомами от легкой до умеренной степени и с более высоким риском серьезного заболевания.
Таблетку можно назначать пациентам с хроническими заболеваниями почек, диабетом , сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями легких.
По словам NMPA, необходимо провести дальнейшее исследование препарата и представить его властям.
«Это важная веха в нашей борьбе с COVID-19», — заявил представитель Pfizer.
Руководители Pfizer заявили, что компания ведет активные переговоры о Paxlovid с более чем 100 странами и при необходимости может предоставить 120 миллионов курсов.
В декабре компания Pfizer заявила, что окончательные результаты испытаний показали, что ее лечение снижает вероятность госпитализации или смерти на 89% у пациентов с COVID-19 с риском тяжелого течения заболевания при лечении в течение трех дней после появления симптомов и на 88% при назначении в течение пяти дней от начала.
США платят около 530 долларов за каждый курс Paxlovid и 700 долларов за каждый курс конкурирующих таблеток молнупиравира от COVID-19, разработанных Merck & Co.
Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что врач рассказал, сколько воды надо пить больному с COVID-19.
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