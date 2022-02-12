Ученые выяснили, каковы шансы у привитых умереть от коронавируса

По словам ученых из США, человек, получивший все прививки от коронавируса, имеет больший шанс умереть от удара молнией, чем от этой болезни. Ученые изучили случаи более 1 миллиона вакцинированных взрослых.

Во время исследования американские ученые классифицировали жертв COVID-19 в соответствии с факторами риска. К примеру, возраст старше 65 лет, иммуносупрессия, наличие диабета или хронических заболеваний сердца, почек, легких, печени, головного мозга и прочими. Как оказалось, ни один пациент старше 65 лет, полностью привитый от коронавируса, не страдал от тяжелого течения заболевания.

Всего было зафиксировано 36 смертей. Большинство из них произошли с людьми, которые были старше 65 лет и имели при этом сопутствующие заболевания – это более четырех дополнительных факторов риска.

В другую группу также входили пожилые люди с одним или двумя хроническими заболеваниями. Среди них подтвердили 8 смертей при том, что в саму группу входили более миллиона человек.

В целом, ученые оценили шансы вакцинированного человека умереть от коронавируса. Они заявили, что шансов погибнуть в результате несчастного случая или при катастрофе куда больше.

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