В Чехии обнаружили еще одну мутацию Дельта-штамма коронавируса

Медики в Чехии впервые выявили три случая инфицирования новой мутацией Дельта-штамма коронавируса AY 4.2.

Данную мутацию коронавируса уже изучают в Европейском центре по профилактике и контролю за заболеваниями.

Об этом сообщает портал iDnes.

«Его частота несколько возрастает в европейских странах, например в Британии. Согласно результатам исследований, эта разновидность вируса активнее передается, но имеет примерно такую же устойчивость к антителам, как и штамм Дельта», – сообщают европейские иммунологи.

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«Чешские лаборатории секвенировали в общей сложности 7176 образцов в рамках дельта-мутации и не нашли варианта E484K ни в одном из них», – сообщила руководительница Национальной референтной лаборатории Гелена Иржинцова.

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