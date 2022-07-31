Байден вторые сутки подряд сдает положительный тест на коронавирус

Американский президент спустя три дня после того, как получил отрицательный тест на COVID-19, вновь заразился им и сейчас находится на изоляции.

У президента Джо Байдена второй день подряд положительный тест на COVID-19, что, по-видимому, является редким случаем «отскока» после лечения антивирусным препаратом.

В письме, в котором отмечается положительный тест, доктор Кевин О’Коннор, врач Белого дома, говорит, что президент «продолжает чувствовать себя хорошо» и будет продолжать работать из резиденции исполнительной власти, пока его изолируют.

Байден сдал положительный тест в субботу, что потребовало от него отменить поездки и личные мероприятия, пока он будет изолирован, по крайней мере, на пять дней, в соответствии с рекомендациями Центра по контролю и профилактике заболеваний.

После первоначального положительного анализа 21 июля 79-летний Байден прошел курс лечения антивирусным препаратом «Паксловид». Во вторник и среду он сдал отрицательные анализы на вирус, что позволило ему выйти из изоляции и носить маску в помещении.

Напомним, что спустя три дня с момента выздоровления и получения негативного результата теста, в США вновь заявили, что президент Джо Байден болен коронавирусом.

Еще мы писали, что исследователи из Великобритании разрабатывают одну вакцину, которая будет защищать организм от всех вариантов COVID-19.