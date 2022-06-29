BioNTech и Pfizer начнут испытания универсальной вакцины от COVID-19

Компании обсуждают с регулирующими органами усовершенствованные версии своей прививки для лучшей защиты от варианта Omicron и его подлиний.

Немецкая компания BioNTech, партнер Pfizer по вакцинам COVID-19, заявила, что во второй половине года обе компании начнут испытания на людях вакцины нового поколения, защищающей от широкого спектра коронавирусов.

Их экспериментальная работа над вакцинами, выходящими за рамки нынешнего подхода, включает в себя вакцины, усиливающие Т-клетки, предназначенные в первую очередь для защиты от тяжелых заболеваний, если вирус станет более опасным, и панкоронавирусные вакцины, защищающие от более широкого семейства вирусов и их мутаций.

Два партнера, создатели наиболее широко используемой в западном мире прививки от COVID-19, в настоящее время обсуждают с регулирующими органами усовершенствованные версии своей прививки для лучшей защиты от варианта Omicron и его подлиний.

Ранее Курсор писал, что в Израиле вводят новую COVID-политику для возвращающихся в страну граждан. Новая политика вводится на фоне продолжающегося роста числа случаев заболевания коронавирусом в Израиле.

В Израиле утвердили правила самостоятельного тестирования на COVID-19. Комитет Кнессета по здравоохранению утвердил правила, признающие самостоятельные тесты на антиген и ПЦР, проводимые не выходя из дома или в специальных центрах тестирования на COVID-19.

Кроме этого, израильтян предупредили о начале шестой волны заболеваемостью коронавирусом: число тяжелых случаев растет. Министерство здравоохранения продолжает рекомендовать носить маски для лица в помещении, особенно в людных местах. Однако масочный режим пока не является обязательным.