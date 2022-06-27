Израильтян предупредили о начале шестой волны заболеваемостью коронавирусом: число тяжелых случаев растет

Министерство здравоохранения продолжает рекомендовать носить маски для лица в помещении, особенно в людных местах. Однако масочный режим пока не является обязательным.

Медицинские центры по всей стране сообщают об увеличении числа пациентов, нуждающихся в госпитализации, тяжелобольных и даже смертельных случаев.

Об этом пишет The Jerusalem Post.

Доктор Надав Сорек, директор лаборатории инфекционных заболеваний в университетской больнице Самсона Ассута в Ашдоде, сообщил, что 25 процентов тестов на антигены COVID-19 в настоящее время дают положительный результат по сравнению с 10 процентами в мае.

«Если критерием очередной волны заболеваемости COVID-19 является резкое увеличение числа положительных тестов, то волна в полном разгаре», — сказал он.

Специалист по инфекционным заболеваниям добавил, что систему здравоохранения больше всего беспокоит рост заболеваемости среди медперсонала, а также увеличение числа пациентов в критическом состоянии. Больше всего нашего внимания и заботы уделяется пациентам старше 60 лет, которые были инфицированы наряду с хроническими заболеваниями.

Больница «Бейлинсон» что в ее вновь открытом отделении сейчас находятся 36 пациентов с COVID-19, шесть из которых находятся в тяжелом состоянии.

Курсор сообщал, что израильские ученые выяснили, как появляются новые варианты COVID-19. Новое израильское исследование показывают, что у пациентов с ослабленным иммунитетом, страдающих хроническими инфекциями COVID, возникают мутировавшие варианты.

Также сообщалось о девяти симптомах Омикрона, поражающих полностью вакцинированных.

Напомним, что Moderna заявила, что ее новая вакцина дает восьмикратную защиту от COVID.