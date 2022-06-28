В Израиле утвердили правила самостоятельного тестирования на COVID-19

В Минздраве признали, что Израиль сейчас переживает шестую волну коронавируса.

Комитет Кнессета по здравоохранению утвердил правила, признающие самостоятельные тесты на антиген и ПЦР, проводимые не выходя из дома или в специальных центрах тестирования на COVID-19.

Тестирование антигенов будет проводиться с помощью удаленного мониторинга образцов с использованием специальной онлайн-платформы.

Глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, профессор Салман Зарка сказал, что этот шаг можно будет осуществить в течение нескольких дней с помощью видеозвонков, которые длятся около 15 минут.

Граждане, желающие пройти ПЦР-тесты, должны будут оплатить соответствующую стоимость за услугу. Эти проверки будут проводиться медицинскими учреждениями, отвечающими требованиям Министерства здравоохранения.

Зарка сказал, что, по его мнению, стоимость экспертизы будет в пределах 30-40 шекелей. При этом юрисконсульт комитета подчеркнул, что сумма оплаты еще не определена.

«Новый порядок гарантирует, что инфицированные люди не выйдут на улицу и не заразят других», — добавил он.

Израиль сейчас переживает шестую волну коронавируса. Новая волна приводит к стремительному росту числа новых случаев и значительному увеличению общего числа тяжелобольных и госпитализированных пациентов с COVID-19.

В Минздраве отметили, что новая волна спровоцирована новым вариантом BA5 Omicron. Генетическое секвенирование показывает, что этот вариант отвечает за более 50% зарегистрированных случаев.

Ранее Курсор писал, что израильтян предупредили о начале шестой волны заболеваемостью коронавирусом: число тяжелых случаев растет. Министерство здравоохранения продолжает рекомендовать носить маски для лица в помещении, особенно в людных местах. Однако масочный режим пока не является обязательным.

Курсор сообщал, что израильские ученые выяснили, как появляются новые варианты COVID-19. Новое израильское исследование показывают, что у пациентов с ослабленным иммунитетом, страдающих хроническими инфекциями COVID, возникают мутировавшие варианты.

Также сообщалось о девяти симптомах Омикрона, поражающих полностью вакцинированных.

Напомним, что Moderna заявила, что ее новая вакцина дает восьмикратную защиту от COVID.